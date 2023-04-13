Кириенко поддержал идею провести акцию "Бессмертный полк" в школах страны

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею провести акцию "Бессмертный полк" во всех российских школах. С такой инициативой выступили педагоги лицея имени Б.В. Капустина из Ростова-на-Дону на форуме "Новая философия воспитания" в сочинском санатории "Знание".

"У нас есть инициатива, чтобы в День Победы каждый ученик, родитель, педагог мог прийти с портретом и историей своего героя в школу, а мы бы провели "Бессмертный полк" в каждом классе и каждой школе нашей страны", — сказала педагог Ксения Белугина.

Кириенко одобрил эту идею и предложил расширить акцию — разместить портреты героев в школьных коридорах, а также предоставить ребятам возможность рассказать о своём деде или прадеде, которым он гордится. Он также добавил, что 9 Мая будет великой датой всегда, но память героев нужно чтить не только в этот день.