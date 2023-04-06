Кириенко и Цивилёва посетили Единый центр поддержки участников СВО в Москве
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва посетили Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Москве, где ознакомились с работой учреждения. Кроме того, они обратились к представителям регионов, которые участвуют в мероприятии Агентства стратегических инициатив "Успешные модели по поддержке участников СВО и членов их семей".
По словам Кириенко, центр стал местом сборки передовых практик в работе с запросами защитников Отечества и их близких. Он подчеркнул, что созданный президентом фонд поможет регионам выстроить работу с участниками СВО и их родными по единым стандартам.
Фонд будет персонально сопровождать ветеранов спецоперации, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС и воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Меры поддержки включают в себя медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, а также санаторно-курортное лечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве.
"Ключевой принцип работы фонда — максимальная открытость для запросов ветеранов СВО и семей погибших бойцов на территории всей страны. В работе фонда практики регионов обязательно будут учтены, так как на уровне субъекта всегда лучше видно, с какими именно проблемами сталкиваются люди и как эти проблемы можно быстро решить", — отметила Анна Цивилёва.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.
Пресс-служба фонда "Защитники Отечества"