ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2023, 06:42
6057

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших бойцов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фонд будет называться "Защитники Отечества". Его председателем станет Анна Цивилёва, а наблюдательный совет возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фонд "Защитники Отечества" будет оказывать поддержку ветеранам СВО и участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых
Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Президент подчеркнул, что эта организация будет решать медицинские и социальные вопросы, а также помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением квалификации. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar