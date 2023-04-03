Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО
Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших бойцов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фонд будет называться "Защитники Отечества". Его председателем станет Анна Цивилёва, а наблюдательный совет возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фонд "Защитники Отечества" будет оказывать поддержку ветеранам СВО и участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Президент подчеркнул, что эта организация будет решать медицинские и социальные вопросы, а также помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением квалификации. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров