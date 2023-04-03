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3 апреля, 19:24

Депутат Бурлаков назвал большой честью участие в работе фонда "Защитники Отечества"

Депутат Госдумы спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков поддержал создание фонда "Защитники Отечества" и заявил, что лично примет участие в его работе как член наблюдательного совета. Он назвал данное назначение "большой честью и ответственностью".

"В работе фонда я буду лично принимать участие в качестве члена высшего органа фонда — наблюдательного совета, который возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова. Это большая честь и ответственность, обещаю не подвести!" написал он в телеграм-канале.

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых

Депутат назвал помощь ветеранам СВО и их родным, чем будет заниматься фонд, "важнейшей миссией" на сегодняшний день. Речь идёт о содействии в получении социальной поддержки, лекарств, медицинской реабилитации, психологической помощи, лечении в санаториях, переобучении, трудоустройстве и многом другом. К каждому герою, по словам Бурлакова, будет прикреплён личный координатор.

Напомним, о создании такого фонда президент России Владимир Путин объявил в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда, а 3 апреля российский лидер подписал соответствующий указ. Его главой стала Анна Цивилёва.

Политолог объяснил, почему фонд поддержки участников СВО фактически уже давно работает

Политолог объяснил, почему фонд поддержки участников СВО фактически уже давно работает

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ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Константинов
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