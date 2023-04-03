Депутат Бурлаков назвал большой честью участие в работе фонда "Защитники Отечества"
Депутат Госдумы спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков поддержал создание фонда "Защитники Отечества" и заявил, что лично примет участие в его работе как член наблюдательного совета. Он назвал данное назначение "большой честью и ответственностью".
"В работе фонда я буду лично принимать участие в качестве члена высшего органа фонда — наблюдательного совета, который возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова. Это большая честь и ответственность, обещаю не подвести!" — написал он в телеграм-канале.
Депутат назвал помощь ветеранам СВО и их родным, чем будет заниматься фонд, "важнейшей миссией" на сегодняшний день. Речь идёт о содействии в получении социальной поддержки, лекарств, медицинской реабилитации, психологической помощи, лечении в санаториях, переобучении, трудоустройстве и многом другом. К каждому герою, по словам Бурлакова, будет прикреплён личный координатор.
Напомним, о создании такого фонда президент России Владимир Путин объявил в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда, а 3 апреля российский лидер подписал соответствующий указ. Его главой стала Анна Цивилёва.
ТАСС / Антон Новодережкин