Депутат Бурлаков назвал большой честью участие в работе фонда "Защитники Отечества"

Депутат Госдумы спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков поддержал создание фонда "Защитники Отечества" и заявил, что лично примет участие в его работе как член наблюдательного совета. Он назвал данное назначение "большой честью и ответственностью".

"В работе фонда я буду лично принимать участие в качестве члена высшего органа фонда — наблюдательного совета, который возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова. Это большая честь и ответственность, обещаю не подвести!" — написал он в телеграм-канале.