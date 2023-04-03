Политолог объяснил, почему фонд поддержки участников СВО фактически уже давно работает

Создание государственного фонда "Защитники Отечества" по поддержке участников спецоперации — это всего лишь законодательное закрепление уже существующей практики. Об этом Лайфу сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Об этом много говорилось в последнее время, это абсолютно консенсусное решение, и все его поддержали. Создание такого национального фонда — это, по сути, государственно-бюрократическое закрепление существующей практики", — пояснил он.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая помощь семьям и так далее. То есть это такая масштабная задача, которая объединяет множество подпунктов, подчеркнул политолог. Здесь также и цель по вовлечению ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание. Эксперт добавил, что все эти направления работы теперь будут объединены в одной общероссийской организации.

"Председателем фонда назначена очень активная, деятельная, известная в узких кругах Анна Цивилёва, которая имеет большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающих компаний. Это Кузбасс", — продолжил собеседник Лайфа.

Цивилёва участвовала в реализации многих социальных инициатив последние пять лет, напомнил Мартынов. Поэтому можно ожидать, что полученный ею опыт поможет достичь успеха в новой должности.