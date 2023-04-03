Политолог объяснил, почему фонд поддержки участников СВО фактически уже давно работает
Политолог Мартынов рассказал, какие направления объединит фонд по поддержке участников СВО
Создание государственного фонда "Защитники Отечества" по поддержке участников спецоперации — это всего лишь законодательное закрепление уже существующей практики. Об этом Лайфу сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Об этом много говорилось в последнее время, это абсолютно консенсусное решение, и все его поддержали. Создание такого национального фонда — это, по сути, государственно-бюрократическое закрепление существующей практики", — пояснил он.
Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая помощь семьям и так далее. То есть это такая масштабная задача, которая объединяет множество подпунктов, подчеркнул политолог. Здесь также и цель по вовлечению ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание. Эксперт добавил, что все эти направления работы теперь будут объединены в одной общероссийской организации.
"Председателем фонда назначена очень активная, деятельная, известная в узких кругах Анна Цивилёва, которая имеет большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающих компаний. Это Кузбасс", — продолжил собеседник Лайфа.
Цивилёва участвовала в реализации многих социальных инициатив последние пять лет, напомнил Мартынов. Поэтому можно ожидать, что полученный ею опыт поможет достичь успеха в новой должности.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Организация будет решать медицинские и социальные вопросы, а также помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением квалификации. Сегодня президент подписал указ о создании фонда. Его руководителем назначена Анна Цивилёва.
ТАСС / Артём Геодакян