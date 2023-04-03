Главой фонда по поддержке участников СВО стала Анна Цивилёва

Председателем госфонда "Защитники Отечества", который займётся вопросами поддержки участников спецоперации, назначена Анна Цивилёва. Указ президента РФ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

Цивилёва руководит советом директоров угледобывающей компании "Колмар Груп". Также она числится в совете при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в совете Евразийского женского форума при верхней палате парламента начиная с 2019 года.

Должность главы наблюдательного совета фонда займёт первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, а попечительский совет возглавит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как уточняется в документе, фонд будет решать вопросы ветеранов СВО и участников боевых действий в Донбассе с 2014 года. Организация также окажет поддержку членам семей тех бойцов, которые погибли в ходе боёв или после увольнения с военной службы скончались из-за ранений и болезней, полученных при выполнении задач в зоне спецоперации.