КС Молдавии отказался отменить запрет на публичное ношение георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет на использование георгиевской ленты, а также букв Z и V в качестве символов в поддержку России. Как пояснила председатель инстанции Домника Маноле на брифинге, в иных случаях буквы можно использовать.

Что касается ленты, то её разрешено демонстрировать на исторических выставках и других подобных мероприятиях. Кроме того, использовать изображение георгиевской ленты можно в научных, учебных или исторических материалах.

"Признаются конституционными положения статьи 365/5 Кодекса о правонарушениях и положения статьи №1 закона "О противодействии экстремистской деятельности" в той части, которая касается оправдания или прославления военной агрессии, воинских преступлений или преступлений против человечности", — сказано в постановлении.