КС Молдавии отказался отменить запрет на публичное ношение георгиевской ленты
Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет на использование георгиевской ленты, а также букв Z и V в качестве символов в поддержку России. Как пояснила председатель инстанции Домника Маноле на брифинге, в иных случаях буквы можно использовать.
Что касается ленты, то её разрешено демонстрировать на исторических выставках и других подобных мероприятиях. Кроме того, использовать изображение георгиевской ленты можно в научных, учебных или исторических материалах.
"Признаются конституционными положения статьи 365/5 Кодекса о правонарушениях и положения статьи №1 закона "О противодействии экстремистской деятельности" в той части, которая касается оправдания или прославления военной агрессии, воинских преступлений или преступлений против человечности", — сказано в постановлении.
Напомним, в Молдавии с 20 апреля 2022 года официально запрещены георгиевские ленты, а также использование символов V и Z. Нарушителям грозит штраф от 100 до 200 долларов для физических лиц и до 400 долларов — для юридических.
ТАСС / Максим Коротченко