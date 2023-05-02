Жителям Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленты в День Победы
Полиция Молдавии продолжит штрафовать за ношение георгиевской ленты
Молдавские полицейские будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты вопреки постановлению Конституционного суда, которое разрешает её использование на исторических мероприятиях. Как заявил председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу, люди неправильно интерпретировали решение суда и запрет остаётся в силе.
"Ничего не поменялось: все, кто будет демонстрировать этот символ агрессии, будут задокументированы и привлечены к ответственности, как в прошлом году", — пояснил Гросу в эфире телеканала Pro TV.
Напомним, в Молдавии с 20 апреля 2022 года официально запрещены георгиевские ленты, а также использование символов V и Z. Нарушителям грозит штраф от 100 до 200 долларов для физических лиц и до 400 долларов — для юридических.
Агентство "Москва"