Жителям Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленты в День Победы

Молдавские полицейские будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты вопреки постановлению Конституционного суда, которое разрешает её использование на исторических мероприятиях. Как заявил председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу, люди неправильно интерпретировали решение суда и запрет остаётся в силе.

"Ничего не поменялось: все, кто будет демонстрировать этот символ агрессии, будут задокументированы и привлечены к ответственности, как в прошлом году", — пояснил Гросу в эфире телеканала Pro TV.