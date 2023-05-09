Жители Латвии жалуются на массовые задержания на акциях в День Победы

В Латвии 9 Мая полицейские задержали как минимум шесть человек. За празднование 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне возбуждены одно уголовное и девять административных дел. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, шесть процессов зарегистрированы в Рижском регионе, два — в Латгальском предместье и один — в Земгальском. Пять человек были задержаны за возложение цветов на месте снесённого в 2022 году советского памятника в парке Победы в Риге, ещё один — за возложение цветов в форме символа "военной агрессии" к памятнику Свободы в Риге.

Жительницу города Лиепая задержала полиция. Фото © Telegram / BALTNEWS Chat

Жители уже делятся недовольством в соцсетях. Так, одна девушка рассказала, что нарвалась на полицейских, когда всего лишь хотела зажечь свечи.

"Административное нарушение. За то, что решила зажечь свечи. Лиепая", — отметила она.