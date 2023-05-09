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9 мая, 12:51

Жители Латвии жалуются на массовые задержания на акциях в День Победы

В Латвии в День Победы задержали не менее шести человек

<p>Памятник "Бронзовый солдат" в Таллине советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/baltnews/31856" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BALTNEWS</a></p>

Памятник "Бронзовый солдат" в Таллине советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Фото © Telegram / BALTNEWS

В Латвии 9 Мая полицейские задержали как минимум шесть человек. За празднование 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне возбуждены одно уголовное и девять административных дел. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, шесть процессов зарегистрированы в Рижском регионе, два — в Латгальском предместье и один — в Земгальском. Пять человек были задержаны за возложение цветов на месте снесённого в 2022 году советского памятника в парке Победы в Риге, ещё один — за возложение цветов в форме символа "военной агрессии" к памятнику Свободы в Риге.

Жительницу города Лиепая задержала полиция. Фото © Telegram / BALTNEWS Chat

Жительницу города Лиепая задержала полиция. Фото © Telegram / BALTNEWS Chat

Жители уже делятся недовольством в соцсетях. Так, одна девушка рассказала, что нарвалась на полицейских, когда всего лишь хотела зажечь свечи.

"Административное нарушение. За то, что решила зажечь свечи. Лиепая", — отметила она.

Послы России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в Вене

Послы России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в Вене

Ранее Лайф рассказывал, как полиция "борется" с жителями Кишинёва, которые сегодня вышли почтить память своих прадедов. Многие, несмотря на запрет, пришли с георгиевскими лентами, чтобы отпраздновать 78-ю годовщину победы над фашистскими захватчиками.

Николь Вербер
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