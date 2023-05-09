Послы России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в Вене

Дипломаты России и стран СНГ в День Победы 9 мая традиционно возложили цветы к главному советскому монументу в центре Вены. В церемонии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.













Также цветы и венки к памятнику советскому Воину-Освободителю на Шварценбергплатц возложили послы Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"Никто не забыт, ничто не забыто! Мы вместе!" — подчеркнули в телеграм-канале российского посольства в Австрии.

РИА "Новости" сообщает, что во время церемонии полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. Вокруг же образовался стихийный проукраинский митинг. После завершения памятной акции, когда к монументу пустили обычных граждан, между россиянами и украинцами возникла словесная перепалка. Однако полицейские вмешались и попросили конфликтующих разойтись.