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9 мая, 11:43

Послы России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в Вене

Дипломаты России и стран СНГ в День Победы 9 мая традиционно возложили цветы к главному советскому монументу в центре Вены. В церемонии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

  • Цветы у памятника советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Цветы у памятника советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
  • Послы России и стран СНГ у памятника советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Послы России и стран СНГ у памятника советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
  • Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
  • Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
  • Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
  • Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии
    Возложение цветов к памятнику советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии

Цветы у памятника советскому Воину-Освободителю в Вене. Фото © Telegram / Посольство России в Австрии

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Также цветы и венки к памятнику советскому Воину-Освободителю на Шварценбергплатц возложили послы Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"Никто не забыт, ничто не забыто! Мы вместе!" — подчеркнули в телеграм-канале российского посольства в Австрии.

РИА "Новости" сообщает, что во время церемонии полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. Вокруг же образовался стихийный проукраинский митинг. После завершения памятной акции, когда к монументу пустили обычных граждан, между россиянами и украинцами возникла словесная перепалка. Однако полицейские вмешались и попросили конфликтующих разойтись.

Жители Риги возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Жители Риги возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ранее сообщалось, что вандалы в День Победы осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт. Злоумышленники повредили барельеф на памятнике. В российский дипмиссии заявили, что проинформируют об инциденте местные власти, а также направят ноту протеста в МИД Австрии.

Обложка ©

Telegram / Посольство России в Австрии

Никита Никонов
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