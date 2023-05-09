В Австрии вандалы в День Победы осквернили памятник советским воинам
Памятник советским воинам в Австрии. Обложка © VK / Посольство России в Австрии
В городе Эбенфурт, Нижняя Австрия, вандалы осквернили советское воинское захоронение, повредив барельеф на памятнике. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Посольства России в Вене.
"Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено в День Победы в Великой Отечественной войне", — заявили в посольстве.
Дипведомство проинформирует об инциденте местные власти, а также направит ноту протеста в МИД Австрии "с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года".
Накануне 9 Мая на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. Неизвестные взломали двери, разбили окна, а также разбросали утварь.