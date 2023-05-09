Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 11:07

В Австрии вандалы в День Победы осквернили памятник советским воинам

<p>Памятник советским воинам в Австрии. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rusbotwien" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Австрии</a></p>

Памятник советским воинам в Австрии. Обложка © VK / Посольство России в Австрии

В городе Эбенфурт, Нижняя Австрия, вандалы осквернили советское воинское захоронение, повредив барельеф на памятнике. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Посольства России в Вене.

"Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено в День Победы в Великой Отечественной войне", — заявили в посольстве.

Дипведомство проинформирует об инциденте местные власти, а также направит ноту протеста в МИД Австрии "с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года".

Путин назвал преступлением снос мемориалов советским воинам за рубежом

Путин назвал преступлением снос мемориалов советским воинам за рубежом

Накануне 9 Мая на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. Неизвестные взломали двери, разбили окна, а также разбросали утварь.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Австрия
  • Великая Отечественная война
  • Происшествия
  • История

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров