Путин назвал преступлением снос мемориалов советским воинам за рубежом

Президент России Владимир Путин назвал надругательством над подвигом снос мемориалов советским воинам в ряде государств, спасённых ими от фашизма. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на Красной площади, где он принимает парад в честь 78-й годовщины Великой Победы.

"Мы видим, как в ряде стран безжалостно разрушают памятники советским воинам, устанавливают памятники нацистам. Такое надругательство над подвигом — это тоже преступление", — подчеркнул президент.