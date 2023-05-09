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9 мая, 07:30

Путин назвал преступлением снос мемориалов советским воинам за рубежом

Президент России Владимир Путин назвал надругательством над подвигом снос мемориалов советским воинам в ряде государств, спасённых ими от фашизма. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на Красной площади, где он принимает парад в честь 78-й годовщины Великой Победы.

"Мы видим, как в ряде стран безжалостно разрушают памятники советским воинам, устанавливают памятники нацистам. Такое надругательство над подвигом — это тоже преступление", — подчеркнул президент.

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Ранее Путин заявил, что наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество, и ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма.

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ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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