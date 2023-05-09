Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 06:58

Лайф узнал, кто из известных людей присутствует на Параде Победы в Москве

Машков, Охлобыстин и Эрнст присутствуют на Параде Победы в Москве

<p>Иван Охлобыстин. Обложка © LIFE</p>

Иван Охлобыстин. Обложка © LIFE

На Парад Победы в Москве прибыли известные политики, актёры, спортсмены. Торжественное мероприятие в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 на Красной площади.

Как стало известно Лайфу, на мероприятии, в частности, присутствуют актёры Иван Охлобыстин и Владимир Машков, министр спорта Олег Матыцин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Николай Валуев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, основатель старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки" Александр Хирург Залдастанов и другие.

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Прямую трансляцию парада можно посмотреть тут.

Никита Никонов
  • Новости
  • День Победы
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров