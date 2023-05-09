Лайф узнал, кто из известных людей присутствует на Параде Победы в Москве

На Парад Победы в Москве прибыли известные политики, актёры, спортсмены. Торжественное мероприятие в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 на Красной площади.

Как стало известно Лайфу, на мероприятии, в частности, присутствуют актёры Иван Охлобыстин и Владимир Машков, министр спорта Олег Матыцин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Николай Валуев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, основатель старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки" Александр Хирург Залдастанов и другие.