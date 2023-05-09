Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов, пришедшие на Парад Победы на Красную площадь, прокомментировали Лайфу новую идею Киева — отменить День Победы и праздновать 9 мая День Европы.

Охлобыстин и Запашный прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине. Видео © LIFE

"Выглядит это неприлично. Нельзя это — память предков [променять] на Европу. Фу-фу-фу", — сказал Лайфу Охлобыстин.

"Не на Украине отменили, а идиот отменил. Убеждён, что большая часть Украины с этим не согласна, но вынуждена молчать. Запугал он их, этот кретин с фамилией Зеленский, убеждён, что дальше его буду проклинать с этим Днём Европы", — подчеркнул в беседе с нашим корреспондентом Запашный.

А Александр Хирург Залдастанов уверен, что Победу нельзя отменить.

Залдастанов прокомментировал Лайфу отмену 9 Мая на Украине. Видео © LIFE