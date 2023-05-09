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9 мая, 06:52

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Охлобыстин — об отмене Дня Победы на Украине: Это неприлично

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов, пришедшие на Парад Победы на Красную площадь, прокомментировали Лайфу новую идею Киева — отменить День Победы и праздновать 9 мая День Европы.

Охлобыстин и Запашный прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине. Видео © LIFE

"Выглядит это неприлично. Нельзя это — память предков [променять] на Европу. Фу-фу-фу", — сказал Лайфу Охлобыстин.

"Не на Украине отменили, а идиот отменил. Убеждён, что большая часть Украины с этим не согласна, но вынуждена молчать. Запугал он их, этот кретин с фамилией Зеленский, убеждён, что дальше его буду проклинать с этим Днём Европы", — подчеркнул в беседе с нашим корреспондентом Запашный.

А Александр Хирург Залдастанов уверен, что Победу нельзя отменить.

Залдастанов прокомментировал Лайфу отмену 9 Мая на Украине. Видео © LIFE

"Победу не отнять, мы её никому не отдадим. Победу невозможно отменить, поэтому, что бы они там ни придумали, ничего не получится", — добавил байкер.

"Решение подлое, но ожидаемое": Аксёнов прокомментировал отмену Дня Победы на Украине

"Решение подлое, но ожидаемое": Аксёнов прокомментировал отмену Дня Победы на Украине

Напомним, 8 мая Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным. А в МИД РФ назвали Зеленского предателем.

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Александра Вишнякова
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