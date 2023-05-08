"Новое воплощение Иуды": Захарова назвала Зеленского предателем из-за отмены Дня Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского современным воплощением Иуды. Так она отреагировала на его решение об отмене Дня Победы на Украине.

"Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в XXI веке", — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Зеленский своим решением раз и навсегда предал своих же предков и весь советский народ, который победил в Великой Отечественной войне. По её мнению, украинский лидер является не кем иным, как пособником фашистов.