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8 мая, 08:51

В Кремле отреагировали на решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы

Песков: На Украине много людей, для которых 9 Мая остаётся священным днём

На Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным днём. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение президента Незалежной Владимира Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы.

"Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых это (День Победы. — Прим. Лайфа) всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в ВОВ. Есть их родные, близкие", — сказал официальный представитель Кремля.

В Кремле подтвердили, что Путин выступит на параде 9 Мая

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Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Александр Юнашев
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