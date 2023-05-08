В Кремле отреагировали на решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы
Песков: На Украине много людей, для которых 9 Мая остаётся священным днём
На Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным днём. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение президента Незалежной Владимира Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы.
"Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых это (День Победы. — Прим. Лайфа) всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в ВОВ. Есть их родные, близкие", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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