В Кремле подтвердили, что Путин выступит на параде 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит 9 Мая на Параде Победы на Красной площади. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не стал раскрывать подробности речи российского лидера.

"Мы никогда не анонсируем. Завтра на параде будет выступление президента, давайте дождёмся", — сказал представитель Кремля.