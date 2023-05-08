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8 мая, 08:49

В Кремле подтвердили, что Путин выступит на параде 9 Мая

Песков не раскрыл подробности речи Путина на Параде Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит 9 Мая на Параде Победы на Красной площади. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не стал раскрывать подробности речи российского лидера.

"Мы никогда не анонсируем. Завтра на параде будет выступление президента, давайте дождёмся", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф уже писал, что президент РФ Владимир Путин выступит 9 Мая на Параде Победы в Москве. По словам Дмитрия Пескова, в плане подготовки мероприятия ничего не меняется.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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