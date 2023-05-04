КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 09:41

Путин традиционно выступит с речью на параде Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит 9 Мая на параде Победы на Красной площади. В плане подготовки мероприятия ничего не меняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, готовится обычный парад. Всё, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдёт ли парад "в сокращённом варианте" из-за недавней атаки беспилотников на Кремль.

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

В ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Президента Владимира Путина на тот момент в резиденции не было. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Kremlin Pool

Александр Юнашев
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