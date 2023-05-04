Путин традиционно выступит с речью на параде Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит 9 Мая на параде Победы на Красной площади. В плане подготовки мероприятия ничего не меняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, готовится обычный парад. Всё, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдёт ли парад "в сокращённом варианте" из-за недавней атаки беспилотников на Кремль.