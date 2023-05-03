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3 мая, 19:02

СКР возбудил дело о теракте по факту попытки Украины нанести удар по Кремлю

<p>Купол Сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников. Фото © LIFE</p>

Купол Сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников. Фото © LIFE

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта после попытки украинских спецслужб нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ", — говорится в сообщении.

В СК РФ подчеркнули, что "два БПЛА были нацелены на Кремль, но были выведены из строя в результате своевременных действий" военных и спецслужб.

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Напомним, попытка нанести удар по резиденции президента России произошла в ночь на 3 мая. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о физическом устранении Владимира Зеленского в ответ на атаку.

Ирина Фальке
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