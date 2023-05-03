СКР возбудил дело о теракте по факту попытки Украины нанести удар по Кремлю

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта после попытки украинских спецслужб нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ", — говорится в сообщении.