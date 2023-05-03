Медведев: У России не осталось других вариантов, кроме уничтожения Зеленского
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на ночную атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее политик назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у российской стороны не осталось.
"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", — написал Медведев в "Телеграме".
При этом политик снова написал фамилию Зеленского с маленькой буквы, как это часто делают представители украинского истеблишмента по отношению к российским официальным лицам.
Напомним, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента России Владимира Путина. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Президент не пострадал. Более того, в момент совершения атаки его даже не было в Кремле. Тем не менее Москва расценивает атаку дронов как покушение на Владимира Путина.