Медведев: У России не осталось других вариантов, кроме уничтожения Зеленского

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на ночную атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее политик назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у российской стороны не осталось.

"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", — написал Медведев в "Телеграме".

При этом политик снова написал фамилию Зеленского с маленькой буквы, как это часто делают представители украинского истеблишмента по отношению к российским официальным лицам.