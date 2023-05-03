Москва расценивает атаку дронов на Кремль как покушение на президента РФ
Москва расценивает атаку на Кремль, которую Киев попытался совершить минувшей ночью, как покушение на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе российского лидера.
"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", — говорится в сообщении Кремля.
Там добавили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Напомним, в Кремле ранее сообщили о том, что минувшей ночью Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб и военных аппараты были выведены из строя. Президент не пострадал.
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