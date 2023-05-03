Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю, президент не пострадал

Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера, уточнив, что Москва расценивает эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ, проведённые накануне Дня Победы.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", — отметили в Кремле.

В результате теракта Владимир Путин не пострадал, график его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — добавили там.