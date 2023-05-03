В Москве запретили запускать беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания оперативного штаба столицы.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск БПЛА в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", — сказано в телеграм-канале Собянина.

По его словам, ограничение направлено на предотвращение несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Собянин предупредил, что нарушение запрета повлечёт за собой административную и уголовную ответственность.