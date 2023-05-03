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3 мая, 11:37

В Москве запретили запускать беспилотники

Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания оперативного штаба столицы.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск БПЛА в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", сказано в телеграм-канале Собянина.

По его словам, ограничение направлено на предотвращение несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Собянин предупредил, что нарушение запрета повлечёт за собой административную и уголовную ответственность.

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Ранее Лайф рассказывал, что несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь. К счастью, пострадавших нет, повреждения незначительные.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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