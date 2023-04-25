КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 11:44

В Москве за запуск дрона возле школы задержали афроамериканца

На севере Москвы за запуск беспилотника возле школы задержали афроамериканца, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Западное Дегунино. Местные жители обратили внимание на подозрительного мужчину, который стоял рядом со школой № 2098 и запускал неизвестный летательный аппарат. На место были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали нарушителя, — им оказался 36-летний бизнесмен. По его словам, он приобрёл БПЛА на AliExpress для развлечения, а у школы якобы просто учился им управлять. По факту произошедшего организована проверка.

Москвич пытался пронести в метро гранату

Москвич пытался пронести в метро гранату

Ранее Лайф сообщал, что в Московской области нашли ещё один упавший дрон. Это уже третий за последние два дня беспилотник, упавший в Богородском городском округе.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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