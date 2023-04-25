В Москве за запуск дрона возле школы задержали афроамериканца

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Западное Дегунино. Местные жители обратили внимание на подозрительного мужчину, который стоял рядом со школой № 2098 и запускал неизвестный летательный аппарат. На место были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали нарушителя, — им оказался 36-летний бизнесмен. По его словам, он приобрёл БПЛА на AliExpress для развлечения, а у школы якобы просто учился им управлять. По факту произошедшего организована проверка.