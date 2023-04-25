КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 09:52

Москвич пытался пронести в метро гранату

В Москве на станции "Лермонтовский проспект" задержали пассажира с гранатой

В Москве на станции метро "Лермонтовский проспект" у одного из пассажиров обнаружили гранату, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет был найден при проходе рамок в багаже. В настоящий момент временно закрыт один из выходов подземки. Присутствующие на месте правоохранители ожидают кинологов.

Гранату РГД-5 нашли под линией электропередачи на востоке Москвы

Гранату РГД-5 нашли под линией электропередачи на востоке Москвы

Ранее сообщалось, что две гранаты нашли в рюкзаке у пассажира, вылетавшего из Внуково в Якутск. Подозрительные предметы обнаружили в сумке, когда её сканировал интерскоп. В итоге оказалось, что найденные боеприпасы являются муляжом.

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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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