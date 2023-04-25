Москвич пытался пронести в метро гранату

В Москве на станции метро "Лермонтовский проспект" у одного из пассажиров обнаружили гранату, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет был найден при проходе рамок в багаже. В настоящий момент временно закрыт один из выходов подземки. Присутствующие на месте правоохранители ожидают кинологов.