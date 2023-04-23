Гранату РГД-5 нашли под линией электропередачи на востоке Москвы
В Москве под линией электропередачи найдена граната. Фото © T.me / Mash
В восточной части Москвы обнаружена граната прямо под линией электропередачи в лесу, сообщает Mash. Участок оцеплен, на месте работают сапёры.
По предварительной информации, это снаряд РГД-5. Он лежал прямо на земле в лесополосе рядом с МКАД в столичном районе Ивановское. Полиции предстоит выяснить, как граната оказалась в лесу и кто её мог туда принести.
Ранее сообщалось, что граната Ф-1, найденная сегодня в подъезде жилого дома на улице Большой Филёвской в Москве, оказалась муляжом. Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности.