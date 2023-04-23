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23 апреля, 16:52

Гранату РГД-5 нашли под линией электропередачи на востоке Москвы

<p>В Москве под линией электропередачи найдена граната. Фото © T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/43450" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

В Москве под линией электропередачи найдена граната. Фото © T.me / Mash

В восточной части Москвы обнаружена граната прямо под линией электропередачи в лесу, сообщает Mash. Участок оцеплен, на месте работают сапёры.

По предварительной информации, это снаряд РГД-5. Он лежал прямо на земле в лесополосе рядом с МКАД в столичном районе Ивановское. Полиции предстоит выяснить, как граната оказалась в лесу и кто её мог туда принести.

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Ранее сообщалось, что граната Ф-1, найденная сегодня в подъезде жилого дома на улице Большой Филёвской в Москве, оказалась муляжом. Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности.

Татьяна Миссуми
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