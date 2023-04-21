Силовики нагрянули с обыском к коммунальщикам в Сибири и нашли в бухгалтерии "гранаты"

В бухгалтерии управления ЖКХ в городе Заозёрном в Красноярском крае нашли три гранаты. Как сообщает SHOT , силовики проводили у местных коммунальщиков обыск по делу о сокрытии средств организации в особо крупном размере.

Среди различных документов и бумаг они обнаружили ещё и гранаты. На место тут же были вызваны взрывотехники, которые установили, что находка оказалась муляжом гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33. Теперь полицейские выясняют, зачем они понадобились бухгалтерам.