В Ростовской области у дороги нашли тайник с 14 боевыми гранатами и взрывателями

У дороги в Куйбышевском районе Ростовской области нашли тайник с 14 боевыми гранатами и взрывателями. О деталях случившегося стало известно Лайфу.

В тайнике было 12 боевых гранат Ф-1, две РГД-5 и 15 взрывателей типа УЗРГМ. Владельца сейчас разыскивают, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.