КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:38

В Ростовской области у дороги нашли тайник с 14 боевыми гранатами и взрывателями

У дороги в Куйбышевском районе Ростовской области нашли тайник с 14 боевыми гранатами и взрывателями. О деталях случившегося стало известно Лайфу.

В тайнике было 12 боевых гранат Ф-1, две РГД-5 и 15 взрывателей типа УЗРГМ. Владельца сейчас разыскивают, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

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Ранее автобус с взрывчаткой из гексогена был задержан на границе ДНР и Ростовской области. Подробности инцидента Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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