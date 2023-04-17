Пассажирский автобус со взрывчаткой из гексогена задержан на границе ДНР и Ростовской области. Подробности инцидента сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. По его словам, всё произошло в конце февраля.

23 февраля сотрудники погрануправления ФСБ России на территории контрольно-пропускного пункта Матвеев Курган остановили автобус марки Van Hool, который ехал из Донецка в Ростов-на-Дону. В салоне они нашли прямоугольные пластичные предметы жёлто-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это взрывчатые вещества на основе гексогена общей массой 254,7 грамма.