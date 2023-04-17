Автобус со взрывчаткой из гексогена задержан на границе ДНР и Ростовской области
Пассажирский автобус со взрывчаткой из гексогена задержан на границе ДНР и Ростовской области. Подробности инцидента сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. По его словам, всё произошло в конце февраля.
23 февраля сотрудники погрануправления ФСБ России на территории контрольно-пропускного пункта Матвеев Курган остановили автобус марки Van Hool, который ехал из Донецка в Ростов-на-Дону. В салоне они нашли прямоугольные пластичные предметы жёлто-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это взрывчатые вещества на основе гексогена общей массой 254,7 грамма.
15 апреля по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" в отношении неустановленного преступника.
К слову, именно гексогеном была начинена статуэтка, с помощью которого подорвали военкора Владлена Татарского. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.
ТАСС / Эрик Романенко