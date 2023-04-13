Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Судя по всему, в скульптуре был активатор, который сдерживал магнит. Когда Трепова сняла магнит, через какое-то время прогремел взрыв. Перед преступлением Трепова получила инструкции от куратора. В соцсетях он учил девушку, как активировать взрывное устройство, и объяснил, что она должна сказать Татарскому перед вручением статуэтки.