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13 апреля, 13:45

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

<p>Скульптура, в которую была заложена бомба. Обложка © LIFE</p>

Скульптура, в которую была заложена бомба. Обложка © LIFE

Лайф публикует фотографию той самой статуэтки с бомбой, которую Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому.

Судя по всему, в скульптуре был активатор, который сдерживал магнит. Когда Трепова сняла магнит, через какое-то время прогремел взрыв. Перед преступлением Трепова получила инструкции от куратора. В соцсетях он учил девушку, как активировать взрывное устройство, и объяснил, что она должна сказать Татарскому перед вручением статуэтки.

Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Уточнялось, что защита обжаловала арест Треповой.

Как была устроена бомба, которой взорвали военкора Татарского. Первые фото у Лайфа

Как была устроена бомба, которой взорвали военкора Татарского. Первые фото у Лайфа

Егор Пережогин
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