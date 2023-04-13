Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому
Скульптура, в которую была заложена бомба. Обложка © LIFE
Лайф публикует фотографию той самой статуэтки с бомбой, которую Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому.
Судя по всему, в скульптуре был активатор, который сдерживал магнит. Когда Трепова сняла магнит, через какое-то время прогремел взрыв. Перед преступлением Трепова получила инструкции от куратора. В соцсетях он учил девушку, как активировать взрывное устройство, и объяснил, что она должна сказать Татарскому перед вручением статуэтки.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Уточнялось, что защита обжаловала арест Треповой.