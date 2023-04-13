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13 апреля, 13:07

Лайф узнал, какие инструкции получила Дарья Трепова перед убийством военкора Татарского

Трепова перед убийством военкора Татарского получила инструкции от куратора

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, перед преступлением получила инструкции от куратора, как привести в действие бомбу и что при этом нужно сказать военкору.

В распоряжении Лайфа оказалась последняя переписка Треповой с куратором в соцсетях. Он учит девушку, как активировать взрывное устройство.

"Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с неё магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов", — эти инструкции Треповой накануне теракта прислал её куратор.

Скульптура, в которую была заложена бомба. Фото © LIFE

Скульптура, в которую была заложена бомба. Фото © LIFE

Магнит на статуэтке. Фото © LIFE

Магнит на статуэтке. Фото © LIFE

Возможно, в бомбе также находился микрофон, чтобы услышать момент, когда Трепова вручит посылку военкору. А магнит, предположительно, маскировал взрыватель и прослушку, чтобы их не обнаружили при досмотре на входе. Чтобы убедиться в том, что посылка вручена Татарскому, Трепова должна была произнести около скульптуры кодовую фразу: "Это подарок от Союза скульпторов".

При этом кураторы на Украине якобы давали Треповой различные задания, чтобы она проявила себя. Девушка собиралась переехать в Киев, в связи с этим она даже ходила в церковь и просила у священника благословения. Перед переездом она получила последнее задание от куратора — передать ту самую посылку Татарскому. Подробнее о том, как готовилось убийство военкора, читайте в расследовании Лайфа.

ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

Военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Лайф сообщал, что защита обжаловала арест Треповой.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Егор Пережогин
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