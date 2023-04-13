Лайф узнал, какие инструкции получила Дарья Трепова перед убийством военкора Татарского

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, перед преступлением получила инструкции от куратора, как привести в действие бомбу и что при этом нужно сказать военкору.

В распоряжении Лайфа оказалась последняя переписка Треповой с куратором в соцсетях. Он учит девушку, как активировать взрывное устройство.

"Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с неё магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов", — эти инструкции Треповой накануне теракта прислал её куратор.

Скульптура, в которую была заложена бомба. Фото © LIFE

Магнит на статуэтке. Фото © LIFE

Возможно, в бомбе также находился микрофон, чтобы услышать момент, когда Трепова вручит посылку военкору. А магнит, предположительно, маскировал взрыватель и прослушку, чтобы их не обнаружили при досмотре на входе. Чтобы убедиться в том, что посылка вручена Татарскому, Трепова должна была произнести около скульптуры кодовую фразу: "Это подарок от Союза скульпторов".