Лайф узнал, какие инструкции получила Дарья Трепова перед убийством военкора Татарского
Трепова перед убийством военкора Татарского получила инструкции от куратора
Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, перед преступлением получила инструкции от куратора, как привести в действие бомбу и что при этом нужно сказать военкору.
В распоряжении Лайфа оказалась последняя переписка Треповой с куратором в соцсетях. Он учит девушку, как активировать взрывное устройство.
"Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с неё магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов", — эти инструкции Треповой накануне теракта прислал её куратор.
Скульптура, в которую была заложена бомба. Фото © LIFE
Магнит на статуэтке. Фото © LIFE
Возможно, в бомбе также находился микрофон, чтобы услышать момент, когда Трепова вручит посылку военкору. А магнит, предположительно, маскировал взрыватель и прослушку, чтобы их не обнаружили при досмотре на входе. Чтобы убедиться в том, что посылка вручена Татарскому, Трепова должна была произнести около скульптуры кодовую фразу: "Это подарок от Союза скульпторов".
При этом кураторы на Украине якобы давали Треповой различные задания, чтобы она проявила себя. Девушка собиралась переехать в Киев, в связи с этим она даже ходила в церковь и просила у священника благословения. Перед переездом она получила последнее задание от куратора — передать ту самую посылку Татарскому. Подробнее о том, как готовилось убийство военкора, читайте в расследовании Лайфа.
Военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Лайф сообщал, что защита обжаловала арест Треповой.
ТАСС / Александр Демьянчук