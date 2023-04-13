Как была устроена бомба, которой взорвали военкора Татарского. Первые фото у Лайфа Лайф выяснил, что накануне теракта Дарья Трепова посетила церковь, а затем получила инструкции от своего куратора, как привести в действие бомбу и что при этом нужно сказать военкору Татарскому. 13 апреля, 13:05 Скульптура, в которую была заложена бомба. Обложка © LIFE

Для чего на статуэтке нужен был магнит

В распоряжении редакции оказалась последняя переписка в "Телеграме" Треповой с куратором. Он учит её, как активировать бомбу.

— Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с неё магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов, — эти инструкции Треповой накануне теракта прислал её куратор.

Судя по всему, в скульптуре был активатор, который сдерживал магнит. Когда Трепова сняла магнит, через какое-то время прогремел взрыв. Что касается её фразы про подарок от Союза скульпторов, возможно, Татарский о нём знал, поэтому без боязни принял посылку.

Магнит на статуэтке. Фото © LIFE

Зачем Трепова ходила в церковь

С момента взрыва в петербургском Street Food Bar прошло более 11 дней. Дарья Трепова хоть и сотрудничает со следствием и даёт показания, но пытается представить ситуацию так, что её якобы использовали втёмную и она не знала, что идёт убивать военкора Владлена Татарского. По данным источников Лайфа, незадолго до теракта она попросила у священника благословение на переезд в Киев, чтобы работать в одном из местных СМИ. Но клирик благословил её лишь на переезд.

Кураторы на Украине якобы давали Треповой различные задания, чтобы она проявила себя и доказала, как она может бороться с режимом внутри России. Перед переездом она получила последнее задание от украинского куратора — передать в Санкт-Петербурге посылку Татарскому. Как теперь уже известно, скульптура была заминирована. После того как Трепова вручила посылку военкору в кафе, прогремел взрыв. Татарский погиб, ещё 40 человек было ранено. Сама Трепова была контужена, какое-то время находилась в прострации, но затем побежала на съёмную квартиру рядом с кафе, где изменила образ, а затем четыре часа колесила по Санкт-Петербургу на такси, меняя машины.

Кто мог быть организатором теракта

ФСБ уже установила одного из предполагаемых кураторов Дарьи Треповой и объявила его в розыск. Это якобы 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. По предварительным данным, он прибыл в Москву из Киева в феврале, собрал сведения о военкоре Владлене Татарском и после теракта скрылся в Турции. Также известно, что Денисов передвигался на светлой "Ладе", которую купил 2 марта 2023 года по объявлению. Продавцом был житель Кировской области.

Как рассказал Лайфу бывший владелец машины, Юрий Денисов не вызвал у него никаких подозрений. Сделка прошла в Москве, покупатель якобы предъявил украинский паспорт с временной пропиской во Владимирской области. Заплатив требуемую сумму, Денисов забрал машину и уехал.







По версии силовиков, именно Юрий Денисов отправил статуэтку с бомбой Дарье Треповой через службу экспресс-доставки.

— Также в организации теракта принимали участие украинские спецслужбы, их агентура и руководители запрещённого ФБК* Леонид Волков** и Иван Жданов, — сообщила ФСБ.

Юрий Денисов пересекает границу. Видео © T.me / SHOT

Юрий Денисов прописан в донецком селе Снежном на улице Шевченко, 19. В 2016 году он ездил на заработки в Россию и осел сначала в Сургуте, потом во Владимире. На портале "Авито" сохранились объявления о том, что он искал работу сварщика, разнорабочего, водителя и охранника. Как выяснил Лайф, в Сургуте до сих пор живёт его тетя, а во Владимире — дядя. Они ничего не хотят слышать о племяннике.

Судя по соцсетям, увлечения у Денисова самые простые. До СВО он ездил на природу с друзьями на шашлыки, рыбачил с надувной лодки, ходил в спортзал, играл в бильярд. У него есть жена Наталья и малолетний ребёнок. Они сейчас в Литве.





Известно, что перед терактом Юрий Денисов приезжал во Владимир на могилу к отцу. Мужчина скончался этой осенью. У покойного был во Владимире дом, который сейчас выставлен на продажу.

Друг Треповой из НБП

Не исключено, что куратором Треповой мог быть также и один из лидеров НБП Эдуарда Лимонова — 44-летний Роман Попков. У мужчины богатое политическое и криминальное прошлое: он известен различными экстремистскими выходками на рубеже столетий. В частности, отметился среди закидавших сырыми яйцами тогдашнего министра МВД Бориса Грызлова. Позже участвовал в массовой драке нацболов с членами молодёжного движения "Местные".

В 2008 году за это Попкова и его супругу Елену Боровскую осудили по статье 213 УК ("Хулиганство"), первому назначили два года и три месяца колонии общего режима, второй дали два года. После отсидки пути Попкова и Лимонова разошлись. Он и целый ряд членов НБП вышли из партии и подались кто куда.

Попков живёт на Украине и сейчас работает против России: пишет на темы войны и партизанского движения.

В какой-то момент Попков познакомился с Дарьей Треповой. Оба подписаны друг на друга в соцсетях. По данным источников телеграм-канала SHOT, именно он "учил журналистике" Трепову, а затем якобы поручил выполнить задание от "одного знакомого". Этим знакомым якобы мог быть агент СБУ.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ. ** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, Shutterstock, агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков Знала ли Трепова о том, что несёт взрывчатку военкору Татарскому? 0 Вряд ли, ведь она была в кафе в момент взрыва Знала, но не успела сбежать из кафе Да, знала: арендованная квартира, билеты на самолёт и попытка замести следы Пусть с этим разбирается следствие

Авторы Егор Пережогин