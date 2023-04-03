Одноразовый курьер: Чьё задание выполняла Дарья Трепова, подозреваемая в теракте Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в Street Food Bar на теракт. Предполагаемая исполнительница — Дарья Трепова — задержана. Заказчиков взрыва ищут на Украине. 3 апреля, 16:08 4297 4297 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / МВД МЕДИА / Демьянчук Александр

Теракт с подготовкой

В понедельник подразделение Следственного комитета по Санкт-Петербургу переквалифицировало уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкий состав — часть три статьи 205 УК ("Теракт"). Эта статья грозит виновникам пожизненным сроком, но для женщин — до 25 лет колоний.

Следственный комитет опубликовал новые кадры с подозреваемой по делу о взрыве в Петербурге Дарьей Треповой. Видео © T.me / Раньше всех. Ну почти.

Сейчас следователи работают с главной подозреваемой — 25-летней уроженкой Санкт-Петербурга Дарьей Треповой. Именно она принесла в Street Food Bar, где проходил творческий вечер с военкором Владленом Татарским, коробку с сувенирным бюстом. По данным следствия, внутри него находилась самодельная взрывчатка. Через несколько минут после того, как Трепова оставила бюст около военкора, прогремел взрыв. Она сама успела скрыться. Татарский погиб, 32 человека было ранено.

По предварительным данным, Трепова была завербована ещё в Москве. По данным источников телеграм-канала SHOT, девушка привезла бюст с бомбой в Санкт-Петербург несколько дней назад. Куратор якобы рассказал ей, что внутри бюста находится прослушка, поэтому посылка должна оказаться у Татарского. Трепова утверждает, что якобы не знала о том, что внутри находится взрывчатка.

Дарья Трепова. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Однако всё говорит о том, что к теракту готовились и Трепова прекрасно знала, чем она занимается. В первую очередь для неё арендовали квартиру около Street Food Bar на 4-й линии Васильевского острова, куда она прибежала сразу после взрыва и сменила имидж: переоделась, отрезала волосы. По данным телеграм-канала SHOT, затем девушка собрала вещи и поехала по другому адресу, несколько раз меняя машины. Через четыре часа она оказалась в квартире у своего знакомого на улице Фёдора Абрамова, 8. Там её и задержали. Кроме того, чтобы запутать оперативников, на её имя были куплены билеты на самолёт за границу.

На кого работала Трепова

По данным телеграм-канала SHOT, куратором Треповой мог быть один из лидеров НБП Эдуарда Лимонова — 44-летний Роман Попков. У мужчины богатое политическое и криминальное прошлое: он известен различными экстремистскими выходками на рубеже столетий. В частности, отметился среди закидавших сырыми яйцами тогдашнего министра МВД Бориса Грызлова. Позже участвовал в массовой драке нацболов с членами молодёжного движения "Местные".

В 2008 году за это Попкова и его супругу Елену Боровскую осудили по статье 213 УК ("Хулиганство"), первому назначили два года и три месяца колонии общего режима, второй дали два года. После отсидки пути Попкова и Лимонова разошлись. Он и целый ряд членов НБП вышли из партии и подались кто куда.

Фото © VK / Роман Попков

Попков в итоге попал в информационную обслугу олигарха Михаила Ходорковского, работал журналистом и обозревателем в его "МБХ-Медиа". Супруга занялась продажей косметики, основала торговую фирму, в которой, правда, официально надолго не задержалась. До сих пор в некоторых записных книжках контактов Боровской она указана как курьер-продавец.

Оба поддержали переворот в Киеве 2014 года, который привёл к кровавым событиям в Донбассе. В итоге Попков ожидаемо оказался на Украине и сейчас работает против России: пишет на темы войны и партизанского движения.

В какой-то момент Попков познакомился с Дарьей Треповой. Оба подписаны друг на друга в соцсетях. По данным источников телеграм-канала SHOT, сначала мужчина "учил журналистике" Трепову, а затем якобы поручил выполнить задание от "одного знакомого". Этим знакомым якобы мог быть агент СБУ.

Сам Попков уже успел откреститься от происходящего: в своём телеграм-канале пропагандист заявил, что Трепову действительно знает, но операцией по ликвидации Татарского не командовал, никаких заданий девушке не давал.

Кто мог отправить Трепову с бомбой в кафе? 0 Российские оппозиционеры Украинские спецслужбы Западные спецслужбы Она сама организовала и провела теракт

Авторы Евгений Кузнецов