"Меня использовали": Что известно о главной подозреваемой во взрыве в петербургском Street food bar Спецслужбы задержали 25-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Она сама пока утверждает, что якобы её использовали втёмную. 3 апреля, 09:37 Кафе Street food bar, где вечером 2 апреля произошёл взрыв. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Трепова и её муж Дмитрий Рылов стали основными подозреваемыми по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Силовики считают, что Трепова могла пронести статуэтку с самодельной бомбой внутри в кафе Street food bar № 1 на Университетской набережной, где в тот момент проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским. При взрыве журналист погиб, 32 посетителя кафе были ранены, в том числе 14-летний подросток, десять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство).

Несмотря на то что девушка, которая передала Татарскому статуэтку, представилась Анастасией, силовики быстро выяснили, что это 25-летняя Дарья Трепова. Вручив посылку, она скрылась из кафе.

В полночь оперативники нагрянули в квартиру в Пушкине, где проживает мать и сестра Треповой, однако её самой там не оказалось. Сестру забрали на допрос. Женщина рассказала, что Дарья в последнее время жила в Москве и приехала в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с родственниками, она собиралась уехать за границу. На 2 апреля у неё был куплен билет на самолёт до Стамбула, поэтому Дарья пригласила сестру и мать приехать в аэропорт и проводить её. Однако на рейс она так и не зарегистрировалась. После этого ориентировки на Трепову были разосланы во все отделения, на вокзалы, в аэропорт.

Дарья Трепова. Фото © T.me. / SHOT

В Сети появилась переписка Треповой с некоей подругой, с которой она когда-то вместе работала. Трепова сообщает ей, что ненадолго прилетела в Санкт-Петербург по делам, и приглашает её в свою квартиру. В этой же переписке говорится, что она собирается улететь за границу. Вскоре после взрыва в кафе Дарья написала, что к преступлению она якобы непричастна: "Меня подставили! Меня просто использовали". Все это, по мнению силовиков, может быть попыткой направить следствие на ложный след.

Дарье 26 лет, как стало известно Лайфу, училась на экономическом факультете СПбГУ, а также в художественной школе, поэтому вполне могла сама изготовить бюст Татарского. Трепова с рождения прописана в городе Пушкине на улице Генерала Хазова. Она жила с отчимом, матерью и сестрой. Какое-то время её можно было встретить в посёлке Шушары, похоже, там она снимала квартиру.

На этих кадрах подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заходит в кафе со статуэткой, в которой, предположительно, было самодельное взрывное устройство. Видео © T.me / SHOT

Одно из последних мест работы Треповой — некое ООО "Аллен". В Санкт-Петербурге сейчас работают две фирмы с таким названием: стоматологическая клиника и компания по продажам различного технологического оборудования. Кроме того, одно время она работала продавщицей в магазине винтажной одежды.

Телефон Треповой оказался среди прочих в слитых базах сторонников команды Навального, в частности, она была подписана на сайт "Умного голосования". В оппозиционных кругах она якобы известна как радикальная феминистка, экоактивистка и веганша Даша Тыковка.

После взрыва в кафе Трепова срезала себе волосы около 15–20 сантиметров. На фото слева — она на вечере в кафе. На фото справа — она сразу после задержания в квартире на севере Питера. Фото © T.me / SHOT

Интересно, что в "Ютубе" какое-то время назад существовал канал с таким названием, популярный среди геймеров. Автор канала делала ролики с прохождением различных игр. При этом у феминисток прозвище Тыква, похоже, популярно. Кроме Дарьи в Интернете активно светится ещё одна девушка — Ольга.

Фото © T.me / SHOT

Супруг Дарьи Треповой — Дмитрий Рылов — после начала СВО уехал из России и, по некоторым данным, сейчас живёт в Тбилиси. В 2022 году его задерживали в Санкт-Петербурге за участие в незаконном антивоенном митинге. Он является членом Либертарианской партии. Сейчас его также проверяют на причастность ко взрыву в Street food bar.

По данным телеграм-канала SHOT, силовики вычислили квартиру, которую сняла Дарья Трепова в Санкт-Петербурге. Жильё оказалось в пятистах метрах от бара. Это подтверждает версию о том, что она тщательно готовилась к преступлению и знала, что делает.

Владлен Татарский. Фото © T.me / Владлен Татарский

Сейчас следователи пытаются понять, кто был заказчиком взрыва в кафе и убийства журналиста Владлена Татарского. Почерк очень похож на обстоятельства убийства журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года в Подмосковье, когда взорвали её автомобиль Land Cruiser Prado. Следователи не исключают, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы Украины или Запада.

Верите ли вы в то, что Трепова не знала, что находится внутри посылки, которую она принесла в кафе? 0 Она прекрасно знала, что там бомба, поэтому сразу же скрылась Её могли использовать втёмную — попросили передать посылку Пусть в этом разбираются следователи

Авторы Евгений Кузнецов