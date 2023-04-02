Кто стоит за взрывом бара в Санкт-Петербурге Оглавление Взрыв на набережной Почерк СБУ Что известно о военкоре Татарском Ресторан с украинскими корнями По делу о взрыве в петербургском Street Food Bar, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, силовики ищут девушку. Почерк преступления указывает на возможную причастность спецслужб Украины. 36299 36299 "Стрит-бар", где произошёл взрыв. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Взрыв на набережной

Взрыв произошёл по адресу Университетская набережная, 25. Здесь располагается ресторан Street food bar № 1. К моменту взрыва в нём было около 200 посадочных мест. В этот момент в баре проходила творческая встреча с 40-летним блогером и военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

Кафе, где прогремел взрыв. Фото © t.me / SHOT

— 2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошёл взрыв, — сообщили Лайфу в МВД. — В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадало, их осматривают медицинские работники. Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возможно, взрывчатка была вмонтирована в декоративную статуэтку, которую Татарскому подарила одна из участниц патриотического вечера. Очевидцы говорят, сразу после этого девушка спешно покинула ресторан. По одной из версий, самодельная бомба могла управляться дистанционно. Как только она оказалась рядом с Татарским, её активировали. По данным телеграм-канала SHOT, за две минуты до взрыва из бара вышли женщина и двое мужчин с рюкзаками. Сейчас их ищут.

Место взрыва. Видео © t.me / SHOT

Подразделение Следственного комитета по Санкт-Петербургу пока трактует взрыв как убийство общеопасным способом. Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 105 УК ("Убийство").

Почерк СБУ

Главной подозреваемой является девушка, которая передала военкору статуэтку. Обстоятельства взрыва очень напоминают другое преступление — убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года в Подмосковье, когда взорвали её автомобиль Land Cruiser Prado. Следователи не исключают, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы Украины.

Это уже не первая акция спецслужб Украины против российских журналистов, общественных деятелей. 6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на владельца ГК "Царьград" Константина Малофеева. Организатором назван неонацист и лидер "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге. Фото © SHOT

— Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе произошёл теракт, — сообщили телеграм-каналу SHOT в движении "Киберфронт Z", организовавшем встречу с Татарским в кафе. — Мы принимали определённые меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание.

Движение "Киберфронт Z" арендовало площадку для встречи незадолго до трагедии. В соцсетях в патриотических сообществах запестрели анонсы мероприятия: "Сегодня (02.04) у нас в гостях Владлен Татарский! Приглашайте с собой друзей! Начало в 17:00. Вход свободный", — гласили записи.

Что известно о военкоре Татарском

Владлен Татарский. Фото © VK / Владлен Татарский

Максим Фомин (так в миру звали Владлена Татарского) — донецкий ополченец родом из Макеевки, воевавший в составе батальона "Восток". Он сам говорил, что в Донецкой области занимался бизнесом, был осуждён за преступление. В 2014 году Татарский, по его словам, сбежал из тюрьмы и вступил в силы Донецкой Народной Республики. Позже снова попал в колонию и был помилован тогдашним главой ДНР, ныне покойным Александром Захарченко. Военный корреспондент известен несколькими книгами о событиях в Донбассе, а также вёл свой телеграм-канал, в котором было более полумиллиона подписчиков. В нём Фомин рассказывал о событиях в зоне СВО.

Ресторан с украинскими корнями

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Ресторан открылся в конце 2020 года. Это событие широко освещалось в питерской прессе. Тогдашний руководитель проекта Виктория Демьянюк рассказала о том, что реализовать его стало возможным при содействии бизнесмена Евгения Пригожина. Он помог рестораторам арендовать помещение на Университетской набережной.

Интересно, что сама Демьянюк, как и Татарский, выходец с Украины. Девушка переехала в Питер в возрасте 17 лет и здесь получила образование менеджера в социально-культурной сфере. Лайфу она сообщила, что уже давно не работает в заведении.

Лайф нашёл только одну запись в ЕГРЮЛ, соответствующую названию заведения. Это "Стрит-фуд-бар № 1", зарегистрированное в 2016 году в Санкт-Петербурге предприятие со сферой деятельности "рестораны и услуги по доставке продуктов питания".

Видео © t.me / SHOT

Генеральным директором и владельцем фирмы является Алексей Конев. В 2021 году предприятие заработало почти 44 млн рублей.

Кто может стоять за убийством военкора? 0 Убийство выгодно спецслужбам Украины Причины могут быть связаны с прежней жизнью Татарского, его бизнесом Пусть с этим разбираются следователи

Авторы Евгений Кузнецов