ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

Сотрудники ФСБ и Следкома установили соучастника убийства военкора Владлена Татарского. Им оказался член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов. Также опубликованы кадры его передвижений.

Соучастник убийства Владлена Татарского. Видео © ФСБ РФ

"Установлено, что убийство Максима Фомина (настоящее имя и фамилия Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения", — рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

Там также добавили, что член украинской диверсионной группы с помощью сервиса экспресс-доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, которое было спрятано в гипсовом бюсте военкора.

В ФСБ уточнили, что Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в столичный регион. Там он собирал информацию о Татарском. Денисов купил автомобиль и арендовал квартиру недалеко от места жительства военкора. После того как теракт был совершён, украинский диверсант покинул Россию через Армению и улетел в Турцию. Его объявили в международный розыск.







