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13 апреля, 07:29

ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

ФСБ: Соучастником убийства Татарского стал украинский диверсант

Сотрудники ФСБ и Следкома установили соучастника убийства военкора Владлена Татарского. Им оказался член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов. Также опубликованы кадры его передвижений.

Соучастник убийства Владлена Татарского. Видео © ФСБ РФ

"Установлено, что убийство Максима Фомина (настоящее имя и фамилия Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения", — рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

Там также добавили, что член украинской диверсионной группы с помощью сервиса экспресс-доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, которое было спрятано в гипсовом бюсте военкора.

В ФСБ уточнили, что Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в столичный регион. Там он собирал информацию о Татарском. Денисов купил автомобиль и арендовал квартиру недалеко от места жительства военкора. После того как теракт был совершён, украинский диверсант покинул Россию через Армению и улетел в Турцию. Его объявили в международный розыск.

  • Предполагаемый соучастник убийства Владлена Татарского Юрий Денисов. Фото © ФСБ РФ
    Предполагаемый соучастник убийства Владлена Татарского Юрий Денисов. Фото © ФСБ РФ
  • Водительское удостоверение диверсанта. Фото © ФСБ РФ
    Водительское удостоверение диверсанта. Фото © ФСБ РФ
  • Машина, которую купил Денисов. Фото © ФСБ РФ
    Машина, которую купил Денисов. Фото © ФСБ РФ
  • Договор купли-продажи авто. Фото © ФСБ РФ
    Договор купли-продажи авто. Фото © ФСБ РФ

Предполагаемый соучастник убийства Владлена Татарского Юрий Денисов. Фото © ФСБ РФ

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Напомним, 2 апреля в результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв случился в Санкт-Петербурге, в кафе "Стрит-бар", где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Илья Суриков
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