"Не выдавили и слова": Захарова осудила реакцию западных "радетелей" за свободу СМИ на гибель Татарского
Захарова: Запад так и не заявил об осуждении теракта против военкора Татарского
Представители западных государств так и не выступили с осуждением теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"За шесть дней, прошедших с момента взрыва, никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим", — написала она в телеграм-канале.
Захарова добавила, что "морально деградировавшая" убийца военкора Дарья Трепова вызывает у Запада куда большее сочувствие. Там из неё пытаются лепить образ жертвы.
"Изначально этот теракт имел очевидные характеристики преступления под чужим или ложным флагом — очередная инсценировка, столь любимый Западом приём. Ещё в прошлом году об этом рассказывал Сергей Лавров. Приводили и отдельные эпизоды богатой истории использования англосаксами и европейцами такого рода фабрикаций", — отметила официальный представитель МИД РФ.
По её словам, есть и люди, заявления которых можно квалифицировать как оправдание терроризма. Захарова подчеркнула, что патологическое лицемерие давно стало политической традицией либерализма в западных странах. Это хорошо видно на примере лживой заботы о правах журналистов, подчеркнула она. Кроме того, Захарова указала на закрытие российских СМИ в ЕС и молчание по этому поводу главы евродипломатии Жозепа Борреля. Политика Запада, по её словам, превратилась в "конвейер человеконенавистничества".
"Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг — оправдание насилия в отношении "неправильных" журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся", — заключила Захарова.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Сегодня военкора похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ