Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

Военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Похороны Владлена Татарского. Видео © LIFE

На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр, который играл траурный марш. Почётный караул выстрелил в воздух. Также в последний путь Татарского проводили под гимн России. Проститься с погибшим военкором пришло более тысячи человек.