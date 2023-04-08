Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище
Военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Похороны Владлена Татарского. Видео © LIFE
На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр, который играл траурный марш. Почётный караул выстрелил в воздух. Также в последний путь Татарского проводили под гимн России. Проститься с погибшим военкором пришло более тысячи человек.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.
ТАСС / Станислав Красильников