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8 апреля, 11:49

Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

Военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Похороны Владлена Татарского. Видео © LIFE

Слуцкий о погибшем военкоре Татарском: "Вся жизнь как яркая вспышка"

Слуцкий о погибшем военкоре Татарском: "Вся жизнь как яркая вспышка"

На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр, который играл траурный марш. Почётный караул выстрелил в воздух. Также в последний путь Татарского проводили под гимн России. Проститься с погибшим военкором пришло более тысячи человек.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

Пригожин: Голос Владлена Татарского будет звучать всегда, несмотря на гибель военкора

Пригожин: Голос Владлена Татарского будет звучать всегда, несмотря на гибель военкора

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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