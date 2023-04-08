Слуцкий о погибшем военкоре Татарском: "Вся жизнь как яркая вспышка"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл на Троекуровское кладбище в Москве, где проходит церемония прощания с блогером и военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге. В беседе с журналистами парламентарий, в частности, отметил, что Татарский будет примером для молодых россиян, которые поддерживают свою страну.

Слуцкий заявил, что Татарский будет примером для молодых людей, которые поддерживают Россию. Видео © LIFE

"Его жизнь была яркой, была правдивой... Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию <...> за её будущее, за президента. На его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников, людей, возможно, нестандартных, нелинейных, как нестандартно и нелинейно то время, в котором мы живём и в котором обязаны защитить и отстоять страну и будущее для наших детей", — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что Татарский отдал свою жизнь за будущее России и Донбасса. Слуцкий также отметил, что погибший военкор всегда говорил то, что думает, и жил "по правде".

"Вся жизнь его — как яркая вспышка. Он всегда жил по правде. Когда ему было сложно, он двигался нестандартным путём. Он не боялся критиковать. Он всегда говорил то, что думает", — отметил лидер ЛДПР.