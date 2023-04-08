Слуцкий о погибшем военкоре Татарском: "Вся жизнь как яркая вспышка"
Слуцкий: Татарский будет примером для молодых людей, которые поддерживают Россию
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл на Троекуровское кладбище в Москве, где проходит церемония прощания с блогером и военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге. В беседе с журналистами парламентарий, в частности, отметил, что Татарский будет примером для молодых россиян, которые поддерживают свою страну.
Слуцкий заявил, что Татарский будет примером для молодых людей, которые поддерживают Россию. Видео © LIFE
"Его жизнь была яркой, была правдивой... Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию <...> за её будущее, за президента. На его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников, людей, возможно, нестандартных, нелинейных, как нестандартно и нелинейно то время, в котором мы живём и в котором обязаны защитить и отстоять страну и будущее для наших детей", — сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что Татарский отдал свою жизнь за будущее России и Донбасса. Слуцкий также отметил, что погибший военкор всегда говорил то, что думает, и жил "по правде".
"Вся жизнь его — как яркая вспышка. Он всегда жил по правде. Когда ему было сложно, он двигался нестандартным путём. Он не боялся критиковать. Он всегда говорил то, что думает", — отметил лидер ЛДПР.
По его мнению, орден Мужества, которым президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно, — достойная награда, ведь военкор ушёл из жизни как герой.
Лайф напоминает, что Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.
LIFE