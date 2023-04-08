В Москве началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с блогером, военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который трагически погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге.

Кадры с Троекуровского кладбища, где сегодня проходит церемония прощания с Татарским. Видео © LIFE

У входа на кладбище уже стоят журналисты и операторы. На месте также усилили меры безопасности. В частности, установлены металлические рамки, а также желающих проводить в последний путь военкора тщательно досматривают.

На Троекуровское кладбище пришли в том числе основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов и музыкант Аким Апачев.