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8 апреля, 09:08

В Москве началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с блогером, военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который трагически погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге.

Кадры с Троекуровского кладбища, где сегодня проходит церемония прощания с Татарским. Видео © LIFE

У входа на кладбище уже стоят журналисты и операторы. На месте также усилили меры безопасности. В частности, установлены металлические рамки, а также желающих проводить в последний путь военкора тщательно досматривают.

На Троекуровское кладбище пришли в том числе основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов и музыкант Аким Апачев.

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Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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