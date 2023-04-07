Убийцу военкора Татарского доставили в СИЗО "Лефортово"

Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 40 человек, доставили в московское СИЗО "Лефортово", сообщила член СПЧ Ева Меркачёва.