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7 апреля, 14:31

Убийцу военкора Татарского доставили в СИЗО "Лефортово"

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову доставили в "Лефортово"

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 40 человек, доставили в московское СИЗО "Лефортово", сообщила член СПЧ Ева Меркачёва.

"Трепову доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведёт весь период следствия и суда", — написала правозащитница в телеграм-канале.

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Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля.

Наталья Исакова
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