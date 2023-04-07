Убийцу военкора Татарского доставили в СИЗО "Лефортово"
Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову доставили в "Лефортово"
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Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 40 человек, доставили в московское СИЗО "Лефортово", сообщила член СПЧ Ева Меркачёва.
"Трепову доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведёт весь период следствия и суда", — написала правозащитница в телеграм-канале.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля.