"Он пошёл как воин на небо": Мама военкора Татарского простила его убийцу

Мама военкора Владлена Татарского простила Дарью Трепову, которая передала статуэтку со взрывчаткой её сыну. Об этом рассказала в интервью SHOT .

"Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошёл как воин на небо, для того чтобы там бороться", — заявила Равиля Ибрагимовна.