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7 апреля, 13:04

"Он пошёл как воин на небо": Мама военкора Татарского простила его убийцу

Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову, обвиняемую в его убийстве

Мама военкора Владлена Татарского простила Дарью Трепову, которая передала статуэтку со взрывчаткой её сыну. Об этом рассказала в интервью SHOT.

"Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошёл как воин на небо, для того чтобы там бороться", — заявила Равиля Ибрагимовна.

Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля.

Обложка ©

VK / Владлен Татарский, © ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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