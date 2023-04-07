"Он пошёл как воин на небо": Мама военкора Татарского простила его убийцу
Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову, обвиняемую в его убийстве
Мама военкора Владлена Татарского простила Дарью Трепову, которая передала статуэтку со взрывчаткой её сыну. Об этом рассказала в интервью SHOT.
"Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошёл как воин на небо, для того чтобы там бороться", — заявила Равиля Ибрагимовна.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля.
VK / Владлен Татарский, © ТАСС / Антон Новодережкин