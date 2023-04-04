Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

Военный корреспондент Владлен Татарский в момент взрыва оказался между статуэткой с бомбой и Дарьей Треповой, которая вручила ему этот смертоносный подарок в кафе в Санкт-Петербурге. Поэтому злоумышленница не получила ранений.

SHOT показал панораму зала за секунду до взрыва, собрав её из стоп-кадров с разных видео. Военкор стоит спиной к Треповой, которая в ожидании трагедии закрывает лицо руками. После теракта она спокойно покинет место, направившись к выходу последней.