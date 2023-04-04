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4 апреля, 12:53

Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

<p>Панорама за секунду до убийства Владлена Татарского. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49828" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Панорама за секунду до убийства Владлена Татарского. Фото © SHOT

Военный корреспондент Владлен Татарский в момент взрыва оказался между статуэткой с бомбой и Дарьей Треповой, которая вручила ему этот смертоносный подарок в кафе в Санкт-Петербурге. Поэтому злоумышленница не получила ранений.

SHOT показал панораму зала за секунду до взрыва, собрав её из стоп-кадров с разных видео. Военкор стоит спиной к Треповой, которая в ожидании трагедии закрывает лицо руками. После теракта она спокойно покинет место, направившись к выходу последней.

Следствие устанавливает, как бомба была приведена в действие. По данным источника издания, рассматриваются несколько версий. Основные — кто-то из присутствовавших устроил подрыв, в помещении велась прослушка, что позволило дистанционно устроить теракт, или же сама Трепова подала сигнал сообщникам.

Появилось видео встречи главы ЧВК "Вагнер" с патриотами в выжженном при подрыве Татарского кафе

Появилось видео встречи главы ЧВК "Вагнер" с патриотами в выжженном при подрыве Татарского кафе

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало 40 человек. Дарья Трепова подарила ему статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Ей предъявлено обвинение в теракте по указанию лиц с Украины. Кураторы платили Треповой 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное "задание". Обвиняемая также вела псевдопатриотический канал и старалась втереться в доверие к Татарскому.

Татьяна Миссуми
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