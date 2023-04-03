Убийца Татарского вела пророссийский Telegram-канал, чтобы втереться в доверие к патриотам

Совершившая теракт в кафе на встрече с Владленом Татарским Дарья Трепова вела "патриотический" телеграм-канал "Осколки святых чудес". Таким образом она втиралась в доверие к патриотам, чтобы попасть в круг общения жертвы. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Кадр с камеры наблюдения у книжного магазина "Листва". Фото © t.me / SHOT

Трепова периодически заходила в книжную лавку "Листва" в Москве и представлялась Настей. Она общалась с продавцом магазина и показывала свой "патриотический" телеграм-канал. При этом специально листала книги Татарского на виду у сотрудников.

По данным SHOT, недавно москвичка предложила "Листве" купить у неё патриотические открытки, прибыль с которых якобы пойдёт на гуманитарную помощь нашим бойцам. Сотрудники книжного попросили её доработать картинки из-за плохого качества. Трепова исправила 40 открыток и 26 марта вернулась в магазин. На фоне книжной лавки она сделала фото карточек и похвасталась ими в своём "телеграме".

Публикации Треповой в телеграм-канале "Осколки святых чудес". Фото © t.me / SHOT

По словам администраторов "Листвы", за несколько дней до теракта девушка спросила у них, нравятся ли людям открытки и как идёт продажа. А потом всю переписку с магазином стёрла.

"Все наши лавки будут внимательно исследованы на предмет уже заложенных бомб и жучков, а через пару дней на постоянную охрану "Листвы" заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором. Мы не прекратим свою деятельность, не остановим мероприятия, так как именно этого и хочет наш враг", — заявили в книжном.