Убийца Татарского вела пророссийский Telegram-канал, чтобы втереться в доверие к патриотам
Дарья Трепова вела в Telegram пророссийский канал, чтобы втереться в доверие к патриотам
Одна из открыток Дарьи Треповой, с которыми она приходила в книжный магазин "Листва" в Москве. Обложка © t.me / SHOT
Совершившая теракт в кафе на встрече с Владленом Татарским Дарья Трепова вела "патриотический" телеграм-канал "Осколки святых чудес". Таким образом она втиралась в доверие к патриотам, чтобы попасть в круг общения жертвы. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Кадр с камеры наблюдения у книжного магазина "Листва". Фото © t.me / SHOT
Трепова периодически заходила в книжную лавку "Листва" в Москве и представлялась Настей. Она общалась с продавцом магазина и показывала свой "патриотический" телеграм-канал. При этом специально листала книги Татарского на виду у сотрудников.
По данным SHOT, недавно москвичка предложила "Листве" купить у неё патриотические открытки, прибыль с которых якобы пойдёт на гуманитарную помощь нашим бойцам. Сотрудники книжного попросили её доработать картинки из-за плохого качества. Трепова исправила 40 открыток и 26 марта вернулась в магазин. На фоне книжной лавки она сделала фото карточек и похвасталась ими в своём "телеграме".
Публикации Треповой в телеграм-канале "Осколки святых чудес". Фото © t.me / SHOT
По словам администраторов "Листвы", за несколько дней до теракта девушка спросила у них, нравятся ли людям открытки и как идёт продажа. А потом всю переписку с магазином стёрла.
"Все наши лавки будут внимательно исследованы на предмет уже заложенных бомб и жучков, а через пару дней на постоянную охрану "Листвы" заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором. Мы не прекратим свою деятельность, не остановим мероприятия, так как именно этого и хочет наш враг", — заявили в книжном.
Канал преступницы был создан в 2021 году, но "пророссийским" стал в 2022-м. Там она публиковала сжатые посты в поддержку СВО, репостила публикации "Листвы". Предположительно, готовиться к теракту Трепова начала именно тогда.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления террористка попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал.