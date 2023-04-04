Криптовалюта не пахнет?!: Стало известно, сколько кураторы платили убийце военкора Татарского за задания

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова получала 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное задание: доставка посылок, посещение мероприятий и другие миссии от её кураторов. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, в обязанности девушки входила отправка фотографий и письменных отчётов о каждом выполненном "заказе". Передача статуэтки Татарскому тоже была одним из заданий. После него кураторы обещали вывезти Трепову из России и дать ей работу в Киеве.