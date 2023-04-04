Криптовалюта не пахнет?!: Стало известно, сколько кураторы платили убийце военкора Татарского за задания
Дарья Трепова получала от кураторов по 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое задание
Дарья Трепова. Обложка © LIFE
Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова получала 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное задание: доставка посылок, посещение мероприятий и другие миссии от её кураторов. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, в обязанности девушки входила отправка фотографий и письменных отчётов о каждом выполненном "заказе". Передача статуэтки Татарскому тоже была одним из заданий. После него кураторы обещали вывезти Трепову из России и дать ей работу в Киеве.
Ранее стало известно, что девушка вела пророссийский телеграм-канал, чтобы втереться в доверие к патриотам и попасть в круг доверия Татарского. Периодически она заходила в книжную лавку "Листва" в Москве, где представлялась Настей. Трепова общалась с продавцом магазина и специально листала книги военкора на виду у сотрудников.
Напомним, вечером 2 апреля произошёл взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Журналист погиб. Бомбу пронесла на мероприятие Дарья Трепова. Взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления она попыталась скрыться, сменив образ, однако СК задержал Трепову. На допросе она рассказала легенду о жучке в статуэтке и задании от кураторов. В результате взрыва пострадало 40 человек.