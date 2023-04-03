Убийца Татарского рассказала легенду о "начинке" статуэтки и задании от кураторов

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, пишет SHOT. Бюст с самодельной взрывчаткой она привезла в Санкт-Петербург за несколько дней до теракта.

По информации телеграм-канала, перед Треповой "поставили задачу сблизиться с Татарским, чтобы в дальнейшем его завербовать, а затем передали ей тот самый бюст". Подозреваемая утверждает, что о самодельной взрывчатке внутри статуэтки не знала, поскольку куратор сообщил ей, что там находится прослушивающее устройство.