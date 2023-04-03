Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 13:52

Убийца Татарского рассказала легенду о "начинке" статуэтки и задании от кураторов

Трепова заявила, что не знала о взрывчатке в подаренной Татарскому статуэтке

<p>Дарья Трепова со статуэткой заходит в бар. Фото © LIFE</p>

Дарья Трепова со статуэткой заходит в бар. Фото © LIFE

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, пишет SHOT. Бюст с самодельной взрывчаткой она привезла в Санкт-Петербург за несколько дней до теракта.

По информации телеграм-канала, перед Треповой "поставили задачу сблизиться с Татарским, чтобы в дальнейшем его завербовать, а затем передали ей тот самый бюст". Подозреваемая утверждает, что о самодельной взрывчатке внутри статуэтки не знала, поскольку куратор сообщил ей, что там находится прослушивающее устройство.

"Девушку со статуэткой" заметили на встрече с Татарским в Москве за несколько дней до теракта

"Девушку со статуэткой" заметили на встрече с Татарским в Москве за несколько дней до теракта

Тем временем Дарья Трепова уже не раз попадала в поле зрения полиции. СМИ проследили её путь от участия в антироссийском митинге до подозреваемой в теракте.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров