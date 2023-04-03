"Девушку со статуэткой" заметили на встрече с Татарским в Москве за несколько дней до теракта

Подозреваемая в причастности к теракту в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, предположительно, приходила ещё на одну встречу с военкором Владленом Татарским за несколько дней до трагедии. Именно она пришла 2 апреля в петербургский "Стрит-бар" и преподнесла журналисту смертоносный подарок — бомбу в статуэтке.

Встреча с Владленом Татарским проходила в Москве 28 марта, её организовали студенты Российского нового университета. На фото RT с мероприятия видно, что в зале находится девушка, внешне очень схожая с подозреваемой. На встрече Трепова села далеко от сцены, была ли при себе у неё та самая статуэтка, неизвестно. Другие подробности не уточняются.