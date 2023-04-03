Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 13:25

"Девушку со статуэткой" заметили на встрече с Татарским в Москве за несколько дней до теракта

СМИ: Трепова могла присутствовать на другой встрече с Татарским за несколько дней до теракта

<p>Подозреваемая в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова могла быть на встрече его поклонников в Москве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rt_russian/152710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT</a></p>

Подозреваемая в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова могла быть на встрече его поклонников в Москве. Фото © Telegram / RT

Подозреваемая в причастности к теракту в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, предположительно, приходила ещё на одну встречу с военкором Владленом Татарским за несколько дней до трагедии. Именно она пришла 2 апреля в петербургский "Стрит-бар" и преподнесла журналисту смертоносный подарок — бомбу в статуэтке.

Встреча с Владленом Татарским проходила в Москве 28 марта, её организовали студенты Российского нового университета. На фото RT с мероприятия видно, что в зале находится девушка, внешне очень схожая с подозреваемой. На встрече Трепова села далеко от сцены, была ли при себе у неё та самая статуэтка, неизвестно. Другие подробности не уточняются.

Появилось видео с задержанным знакомым Треповой, к которому она поехала после убийства Татарского

Появилось видео с задержанным знакомым Треповой, к которому она поехала после убийства Татарского

Напомним, после взрыва подозреваемая попыталась скрыться, сменив образ, однако утром 3 апреля была задержана. На момент обысков в квартире Треповой в городе Пушкино, где проживают её мать и сестра, Дарьи не оказалось. По словам сестры, она в последнее время жила в Москве и приехала в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с родственниками — она собиралась уехать за границу. Девушку нашли на съёмной квартире в Петербурге. Подробнее о задержании Треповой — в материале Лайфа.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров