Появилось видео с задержанным знакомым Треповой, к которому она поехала после убийства Татарского
Лайф публикует видео со знакомым подозреваемой в убийстве Татарского, у которого она хотела отсидеться
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео со знакомым Дарьи Треповой, подозреваемой в подрыве военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Именно у него девушка планировала отсидеться после теракта.
Видео со знакомым Дарьи Треповой, у которого девушка планировала отсидеться после подрыва военкора Татарского. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, мужчину зовут Дмитрий, ему 27 лет. Отвечать на вопросы корреспондента он не стал. На кадрах мужчина выглядит испуганно. Сейчас его повезли на допрос.
Ранее Лайф сообщал, что подозреваемая в убийстве военкора Татарского четыре часа каталась на такси, чтобы запутать следы. Лишь к 23:00 она приехала в квартиру на "Парнасе", где планировала отсидеться.
Напомним, накануне вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами.