Появилось видео с задержанным знакомым Треповой, к которому она поехала после убийства Татарского

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео со знакомым Дарьи Треповой, подозреваемой в подрыве военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Именно у него девушка планировала отсидеться после теракта.

Видео со знакомым Дарьи Треповой, у которого девушка планировала отсидеться после подрыва военкора Татарского. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, мужчину зовут Дмитрий, ему 27 лет. Отвечать на вопросы корреспондента он не стал. На кадрах мужчина выглядит испуганно. Сейчас его повезли на допрос.