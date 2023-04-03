НАК узнал о причастности спецслужб Украины и ФБК Навального к теракту с подрывом Татарского
НАК: Теракт с убийством военкора Татарского спланирован украинскими спецслужбами
Погибший военкор Владлен Татарский. Фото © VK / Владлен Татарский
Теракт в петербургском кафе Street Food Bar, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами. Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"Совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым ФБК* [Алексея] Навального", — говорится в официальном заявлении НАК.
В ведомстве уточнили, что задержанная ранее Дарья Трепова является активной сторонницей запрещённого ФБК. Расследование всех обстоятельств расправы над военкором продолжается.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.