НАК узнал о причастности спецслужб Украины и ФБК Навального к теракту с подрывом Татарского

Теракт в петербургском кафе Street Food Bar, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами. Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым ФБК* [Алексея] Навального", — говорится в официальном заявлении НАК.

В ведомстве уточнили, что задержанная ранее Дарья Трепова является активной сторонницей запрещённого ФБК. Расследование всех обстоятельств расправы над военкором продолжается.