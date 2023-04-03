Лайф восстановил хронологию действий Треповой после убийства военкора Владлена Татарского

Инцидент произошёл в 18:15 по московскому времени в заведении на Университетской набережной, 25. Уже примерно через десять минут Трепова зашла в съёмную квартиру на 4-й линии Васильевского острова, 1/3. Там она отрезала себе волосы, сменила одежду и вызвала такси. Девушка в течение четырёх часов меняла машины и петляла по городу. Предварительно, она сменила от четырёх до шести такси.