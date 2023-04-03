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3 апреля, 12:10

Лайф восстановил хронологию действий Треповой после убийства военкора Владлена Татарского

Телеграм-канал SHOT опубликовал хронологию действий Дарьи Треповой после взрыва в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Видео © LIFE

Инцидент произошёл в 18:15 по московскому времени в заведении на Университетской набережной, 25. Уже примерно через десять минут Трепова зашла в съёмную квартиру на 4-й линии Васильевского острова, 1/3. Там она отрезала себе волосы, сменила одежду и вызвала такси. Девушка в течение четырёх часов меняла машины и петляла по городу. Предварительно, она сменила от четырёх до шести такси.

Карта перемещений Дарьи Треповой после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Фото © SHOT

Карта перемещений Дарьи Треповой после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Фото © SHOT

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Около 23:00 Трепова приехала в квартиру знакомого на улице Фёдора Абрамова, 8, чтобы отсидеться. Однако правоохранители вычислили её. В 05:00 к дому приехали сотрудники СОБРа, установили наблюдение и приготовились к задержанию. Около 11:00 девушку задержали. Она кричала, что "не виновата и её подставили".

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Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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